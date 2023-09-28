Кубань делает ставку на сельскую кооперацию

За эту меру поддержки села проголосовало в первом чтении краевое законодательное собрание. В животноводстве предусмотрено объединение не менее 10 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), ИП или самозанятых, в других отраслях - не менее 20.
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