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Татар-информ

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Минниханов обратил внимание на участие Ту-214 в репетиции шоу «Я выбираю небо»

Минниханов обратил внимание на участие Ту-214 в репетиции шоу «Я выбираю небо»

Ту-214 на празднике «Я выбираю небо» в 2025 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В репетиции авиашоу «Я выбираю небо», проходившей сегодня над Казанью, принял участие выпускаемый на КВЗ пассажирский авиалайнер Ту-214.

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