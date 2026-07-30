Минниханов обратил внимание на участие Ту-214 в репетиции шоу «Я выбираю небо»

Ту-214 на празднике «Я выбираю небо» в 2025 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В репетиции авиашоу «Я выбираю небо», проходившей сегодня над Казанью, принял участие выпускаемый на КВЗ пассажирский авиалайнер Ту-214.