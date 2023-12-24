Власти Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 24 декабря, сообщили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике.
США сообщили о расширении своей территории
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Мы вообще не должны признавать их хотелки. Не надо привязывать к этому Крым, Запорожье и другие наши территории.
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6 час.
Кошмар
Утверждать можно что угодно. Даже то, что земля плоская. Нужны ещё доказательства.
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5 час.
Геннадий Кресов
Афтар... а РФ и Россия. это не одно и тоже?
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4 час.
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