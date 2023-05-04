Завод нефтепродуктов в Ростовской области пытались атаковать с помощью БПЛА

Украинские атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты на территории разных российских регионов в последнее время становятся всё более частыми.
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