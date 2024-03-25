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Награждены военные, отличившиеся при задержании террористов из "Крокуса"

Награждены военные, отличившиеся при задержании террористов из "Крокуса"

Скриншот видео Военнослужащим группировки прикрытия государственной границы РФ, которые отличились при задержании в Брянской области террористов, участвовавших в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл", вручили медали "За отвагу" и медали Минобороны "За боевые отличия".

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Комментарии
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Константин Самарин
&quot;Награждены отличившиеся при задержании&quot;.. Почему нет публикаций, как наказаны виновные, допустившие эту трагедию? Почему до сих пор на свободе глава ФСБ, те лица, кто оформлял вид на жительство террористам, те, кто подписывал акты о пожарной безопасности &quot;Крокуса&quot;, который вспыхнул, как спичка?
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13 час.

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