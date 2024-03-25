Награждены военные, отличившиеся при задержании террористов из "Крокуса"

Константин Самарин

"Награждены отличившиеся при задержании".. Почему нет публикаций, как наказаны виновные, допустившие эту трагедию? Почему до сих пор на свободе глава ФСБ, те лица, кто оформлял вид на жительство террористам, те, кто подписывал акты о пожарной безопасности "Крокуса", который вспыхнул, как спичка?