Награждены военные, отличившиеся при задержании террористов из "Крокуса"

Скриншот видео Военнослужащим группировки прикрытия государственной границы РФ, которые отличились при задержании в Брянской области террористов, участвовавших в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл", вручили медали "За отвагу" и медали Минобороны "За боевые отличия".
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