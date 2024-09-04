Мастер-классы, чемпионаты и флешмобы: что ждет молодежь на форуме-фестивале «Москва 2030» в сентябре

До 8 сентября гости смогут узнать о перспективных профессиях, сконструировать город в виртуальной реальности, посмотреть фильмы под открытым небом, поучаствовать в танцевальных батлах и научиться искусству граффити.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии