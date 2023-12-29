Как развить интуицию

Испытывали ли вы необходимость что-то сделать, потому что чувствуете, что должны это делать, даже если не находите это практичным или логичным? Например, вы уже уезжаете из дома, и внезапно внутри вас появляется подсказка проверить замки или духовку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии