Ученый Олег Рогов: существует четыре метода кражи нейросетей

Дмитрий Боев

Всё начиналось как раз с произведений авторских: работ мастеров, отдельных мастерских и объектов искусства, достаточно пренебрежительным замечанием о которых отмечается конец статьи. Именно их и хотели отмечать их создатели и различать как дистрибьюторы разного рода, так и коллекционеры. Потому, маркировались не только уникальные вещи, но и совершенно утилитарные, общеупотребительные. Как, например, инструмент и посуда. В эту область очень резво вошли объекты интеллектуальной собственности и быстро переиграли своих предшественников в возможностях применения защиты. Так, весьма сложно пркдставить водителя, при каждом повороте ключа в замке зажигания отстёгиваевшего мзду Форду или Тойоте. А радиостанция, платящую мажорити правообладателю при каждом проигрывании созданной много лет назад мелодии - дело совершенно привычное. Ещё жесче с программным обеспечением: автор может (по крайней мере попытаться) завернуть весь ход прогресса исключительно на свою персону - и без обращения к нему ничего и не двинется в данной области. И иногда получается. Но чаще - плодятся желающие обойти его вето. И толку никакого...