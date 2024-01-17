Депутат Кирьянов: экономика страны не пострадает из-за продажи всех запасов евро

Заместитель руководителя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что экономика страны не пострадает из-за продажи всех запасов евро на сумму 573,7 млн из Фонда национального благосостояния.
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