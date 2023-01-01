1 января губернатор Алексей Текслер привел семью в ледовый городок на площади Революции

Глава региона рассказал о впечатлениях от новогодней площадки.Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил на своей страничке VK, что днем 1 января привел семью оценить зимние забавы в ледовом городке областного центра на площади Революции.
Глава региона рассказал о впечатлениях от новогодней площадки.Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил на своей страничке VK, что днем 1 января привел семью оценить зимние забавы в ледовом городке областного центра на площади Революции.
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