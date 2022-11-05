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Лайне о хет-трике Рантанена в матче НХЛ в Финляндии: «Рад за него как болельщик и человек, как хоккеист – не очень»

Патрик Лайне высказался о матче «Коламбуса» и «Колорадо», прошедшем в Финляндии.  Финский форвард «Блю Джекетс» сумел забить в своем родном городе Тампере, но первой звездой матча стал форвард «Эвеланш» Микко Рантанен, сделавший хет-трик.

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