Эксперты сравнили мощность землетрясения в Турции с 30 килотоннами тротила

www.globallookpress.com/Belkin Alexey/news.ru Мощность произошедшего накануне в Стамбуле землетрясения с магнитудой 6,2, превышает 30 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщил турецкий департамент по делам ЧС (AFAD).
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