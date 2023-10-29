Беспилотник, атаковавший Афипский НПЗ, нанёс повреждения инфраструктуре предприятия — источник

Официальных комментариев касаемо причины пожара на нефтезаводе не поступало.Возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, случившееся минувшей ночью, стало следствием атаки украинского беспилотника.
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