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Царьград

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Сенатор Пушков: Назначение Пателя в ФБР — удар по режиму Зеленского

Сенатор Пушков: Назначение Пателя в ФБР — удар по режиму Зеленского

Русский сенатор Алексей Пушков отметил влияние назначения Кэша Пателя главой ФБР США. Расследование утраты помощи Киеву может ослабить позиции врагов Трампа в Европе и подкосить режим Зеленского, считает Пушков, указывая на новую политику администрации.

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