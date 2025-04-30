ReactOS теперь поддерживает графические процессоры Voodoo5 от 3dfx

ReactOS, бесплатная операционная система с открытым исходным кодом, которая стремится достичь бинарной совместимости с Windows NT, теперь имеет рабочий видеодрайвер для культовых графических процессоров Voodoo5 от 3dfx, сообщает Phoronix.
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