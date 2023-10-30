В Израиле обнаружили способ противостоять использованию туннелей ХАМАС

Представитель армии Израиля подполковник Джонатан Конрикус сообщил во время брифинга с аккредитованными при Организации Объединенных Наций журналистами ассоциации ACANU о том, что у государства получилось найти способ препятствовать использованию туннелей членами палестинской группировки ХАМАС.