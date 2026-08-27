Обмен опытом и новые открытия: как прошел визит археолога из Торжка на международный форум

Археолог из Торжка представил уникальные находки на международной школе в Татарстане. Сотрудник отдела археологии Музея-заповедника «Торжок» Михаил Нестерец вернулся из Республики Татарстан, где принял участие в работе престижной XIII Болгарской международной археологической школы.
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