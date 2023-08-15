Военное обозрение

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Чистая энергетика как геостратегия: спасут ли климат ветряки и солнечные батареи

Чистая энергетика как геостратегия: спасут ли климат ветряки и солнечные батареи

Переход к «чистой энергетике» – спасение планеты или политический инструмент? С развитием технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) зашла речь о четвертом мировом энергетическом переходе.

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