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Царьград

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Новые правила: что изменится для граждан России в Таиланде, Казахстане и на Кавказе

Новые правила: что изменится для граждан России в Таиланде, Казахстане и на Кавказе

Осень 2026 года приносит значительные изменения в правила въезда для наших граждан сразу в нескольких странах.

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