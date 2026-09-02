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15 фото, которые заставят вас вздрогнуть

15 фото, которые заставят вас вздрогнуть

Иногда изображение пугает не сюжетом, а тем, что прячется на периферии. Непонятная тень, фигура на фоне, странная мелочь или зловещее стечение обстоятельств — и обычный кадр превращается в мини-триллер.

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