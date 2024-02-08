Два новых реабилитационных центра для участников СВО откроют в Новосибирске

Один из них будет располагаться в Дзержинском районе, он сможет принимать в две смены до 50 человек. Второй центр будет функционировать на базе филиала «Лунный камень» Городского центра активного долголетия и реабилитации.
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