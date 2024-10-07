«Бывшие миллионеры не знали, где достать еду» Революция изменила Россию. Как элита бежала из страны, а солдаты богатели?

Барон Николай Егорович Врангель, отец генерала Первой мировой и русской Гражданской войн Петра Врангеля и искусствоведа Николая Врангеля, на момент революции 1917 года был председателем правления Российского золотопромышленного общества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии