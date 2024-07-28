⛪️ Аксёнов поздравил крымчан с Днём Крещения Руси «Символично, что именно Крым стал “точкой сборки“ Русского мира.
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⛪️ Аксёнов поздравил крымчан с Днём Крещения Руси «Символично, что именно Крым стал “точкой сборки“ Русского мира.