Пьяный петербуржец у "Газпром Арены" напал на полицейского и отправился в СИЗО

Петербуржец отправился в СИЗО после нападения на полицейского у «Газпром Арены». Дебошир был пьян. Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает объединенная пресс-служба города.