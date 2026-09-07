Пьяный петербуржец у "Газпром Арены" напал на полицейского и отправился в СИЗО

Петербуржец отправился в СИЗО после нападения на полицейского у «Газпром Арены». Дебошир был пьян. Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает объединенная пресс-служба города.
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