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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Франция встретится с Нигерией, Бельгия сыграет с США и другие матчи

Франция и Нигерия встретятся в матче лидеров группы B. Бельгия, неожиданно уступившая дебютанткам из Германии, сыграет с фаворитом турнира – сборной США.

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