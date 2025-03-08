Дарья Непряева и Наталья Терентьева стали победительницами командного спринта ЧР в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Представительницы сборной Татарстана-1 Дарья Непряева и Наталья Терентьева стали победительницами командного спринта на чемпионате России — 2025, который проходит в эти дни в Казани.
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