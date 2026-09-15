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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На Гран-при Монако в сезоне-2027 пройдет спринт (GP Blog)

В сезоне-2027 Гран-при Монако войдет в число этапов, в рамках которых будут проводиться спринты. Официальный календарь на следующий сезон должен быть опубликован в среду.

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