Министр обороны Шойгу: операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники

Российская операция по освобождению населенного пункта Авдеевка под Донецком войдет в учебники. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал руководитель отечественного министерства обороны Сергей Шойгу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии