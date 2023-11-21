Москва хочет оживить монорельс, Питер — заиметь маглев. У РЖД появятся рельсовые конкуренты в столице и на северо-западе, но это не точно

Единственный в Москве монорельс на ВДНХ будет модернизирован. Такое решение приняли столичные власти, чтобы как-то оживить некогда амбициозный, а сегодня многострадальный транспортный проект, доставшийся в наследство от прошлых сити-менеджеров.
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