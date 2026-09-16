Президент ЮАР заболел после возвращения с саммита БРИКС в Индии

Президент ЮАР Сирил Рамафоса временно отошел от публичной работы сразу после возвращения из Индии, где 12–13 сентября проходил саммит БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым