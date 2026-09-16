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Мировое обозрение

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Президент ЮАР заболел после возвращения с саммита БРИКС в Индии

Президент ЮАР заболел после возвращения с саммита БРИКС в Индии

Президент ЮАР Сирил Рамафоса временно отошел от публичной работы сразу после возвращения из Индии, где 12–13 сентября проходил саммит БРИКС.

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