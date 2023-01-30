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Пашков об «Ак Барсе»: «Билялетдинов – жесткий человек, но не диктатор. Найден подход практически к каждому из игроков, исчезли разговоры о группировках»

Александр Пашков поделился мнением о тренере Зинэтуле Билялетдинове. – «Ак Барс» разгромил «Трактор» – 6:0 и выиграл 11 из последних 13 матчей.

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