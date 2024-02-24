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Закон, порядок, государство

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В Новосибирской области пресечена деятельность нелегального игрового клуба в городе Тогучине

Сотрудники ОМВД России по Тогучинскому району Новосибирской области при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии пресекли деятельность подпольного игрового клуба, располагавшегося на первом этаже жилого здания в городе Тогучине.

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