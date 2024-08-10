Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры, на которых танки занимают позиции для уничтожения Вооруженных сил в Курской области

Активные действия российских войск продолжаются в приграничном районе Курской области. По данным Министерства обороны России, авиация Воздушно-космических сил (ВКС) нанесла около 40 ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ), в результате которых противник потерял до 370 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", гаубицу М777, артиллерийский снаряд.