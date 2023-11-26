Рецепт винегрета быстрого приготовления: гораздо проще классического!

Существует ли классический рецепт винегрета, ведь блюдо не ново и у каждой хозяйки свой способ приготовления? В выборе большинства ингредиентов повара единогласны: картофель, свекла, морковь, лук, горошек.
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