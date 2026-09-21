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ИА Реалист

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Кремль против «адских санкций» США

Кремль против «адских санкций» США

МОСКВА (ИА Реалист). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие в США закона о «адских санкциях» относится к категории «недружественных действий».

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