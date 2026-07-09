ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве

В марте 2026 года в Москве предотвращено покушение на высокопоставленного офицера Минобороны России. Задержана гражданка, связанная с украинскими спецслужбами, которая с территории столицы транслировала видеонаблюдение на Украину.
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