Депутат Водолацкий: жители Сумской области ждут освобождения после оккупации ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Жители приграничных районов Сумской области ждут освобождения своих территорий и домов от оккупации нацистов из ВСУ и иностранных наемников, которые убивают, грабят и насилуют мирных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии