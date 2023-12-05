В США провалились переговоры по сделке, касающейся Украины - NBC

Американские демократы и республиканцы в сенате не смогли договориться относительно Незалежной.В Соединённых Штатах провалились переговоры Демократической и Республиканской партий, которые пытались договориться по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии