В Ираке поприветствовали избрание нового президента Ливана

Удовлетворение избранием нового президента в Ливане выразил влиятельный иракский священнослужитель Муктада ас-Садр призвав к этому шагу проложить путь ливанской армии к установлению полного контроля над всей страной, 10 января сообщает Shafaq News.
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