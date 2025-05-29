Как узнать модель и серийный номер телевизора Samsung (не снимая его со стены)

Инструкция: находим серийный номер у ТВ Samsung. Хочется просто заменить сломавшуюся деталь или проверить, не закончилась ли гарантия, — а тут начинается квест: где же искать этот загадочный серийный номер? У телевизоров Samsung он не всегда на виду, но не переживайте.