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Как узнать модель и серийный номер телевизора Samsung (не снимая его со стены)

Как узнать модель и серийный номер телевизора Samsung (не снимая его со стены)

Инструкция: находим серийный номер у ТВ Samsung.   Хочется просто заменить сломавшуюся деталь или проверить, не закончилась ли гарантия, — а тут начинается квест: где же искать этот загадочный серийный номер? У телевизоров Samsung он не всегда на виду, но не переживайте.

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