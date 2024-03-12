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Вызов брошен. Ким Чен Ын чётко расставил все точки над "i"

Вызов брошен. Ким Чен Ын чётко расставил все точки над "i"

  Корейский полуостров семимильными шагами идёт к новому вооружённому столкновению. Если раньше Пхеньян и Сеул хотя бы для проформы делали заявления о необходимости "мирного воссоединения" (оммаж на "Минским договорённостям нет альтернативы"), то теперь обе стороны решили играть по серьёзному и идут на обострение ситуации.

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Natalija Osminina
Все встали на изготовку- и Северная Корея и Китай.
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