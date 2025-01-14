Бусаргин: в Энгельсе после атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины повреждения зафиксированы на промпредприятии в городе Энгельсе, проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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