Александр Храмчихин: Руководство недружественных стран пора признать невменяемым Александр Храмчихин На фото: военнослужащий ВС РФ в зоне СВО.
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Евроначальники готовят своему народу евроэфтоназию. Своей ненавистью к России формируют безвозвратную ненависть со стороны россиян к себе. Германия, устами Черчилля в 1945г., подлежала полному уничтожению. Россия помешала уничтожению Германии, но сегодня Германия опять вернулась к той же точке не возврата.