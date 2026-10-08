БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Война до последнего европейца? Почему нам придется нанести Западу стратегическое поражение

Война до последнего европейца? Почему нам придется нанести Западу стратегическое поражение

Александр Храмчихин: Руководство недружественных стран пора признать невменяемым Александр Храмчихин На фото: военнослужащий ВС РФ в зоне СВО.

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Владимир Петров

Евроначальники готовят своему народу евроэфтоназию. Своей ненавистью к России формируют безвозвратную ненависть со стороны россиян к себе. Германия, устами Черчилля в 1945г., подлежала полному уничтожению. Россия помешала уничтожению Германии, но сегодня Германия опять вернулась к той же точке не возврата.