The Guardian: лейбористы включат признание Палестины в свою программу

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании, которая считается основным претендентом на победу на предстоящих парламентских выборах, включит в свою избирательную программу вопрос о признании Палестины в качестве независимого государства.
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