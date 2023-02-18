Sex and the City – меню от Марии Лобановой в Gallery To Go

Мария Лобанова запустила специальное меню для службы доставки Gallery To Go. Блюда изобилуют белком и способствуют выработке серотонина, в меню есть авангард и классика, оно casual и luxury одновременно и напоминает последние fashion-тренды.
Мария Лобанова запустила специальное меню для службы доставки Gallery To Go. Блюда изобилуют белком и способствуют выработке серотонина, в меню есть авангард и классика, оно casual и luxury одновременно и напоминает последние fashion-тренды.
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