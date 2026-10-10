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Победителей конкурса юных художников XIV фестиваля «Мосгаз зажигает звезды» наградили в столице

Победителей конкурса юных художников XIV фестиваля «Мосгаз зажигает звезды» наградили в столице

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей XIV Всероссийского фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды».

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