Израиль запретил въезд двум британским депутатам за «антиизраильскую риторику»

Израильские власти запретили въезд двум британским депутатам. По версии местных властей, они планировали распространять «антиизраильскую риторику», сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на израильское Управление народонаселения и миграции.
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