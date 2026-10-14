Проблемы с сердцем. Врачи борются за жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной

Адвокат раскрыла правду о тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной.Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в отделение интенсивной терапии.
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