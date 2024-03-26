Западные лидеры в панике. Макрон от испуга усиливает охрану: развязка близка

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге© РИА Новости / СтрингерСегодня 20K прочитали Виктор Жданов Эммануэль Макрон опасается за собственную безопасность.
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