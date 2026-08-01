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Переход Жуана в ЦСКА может сорваться из-за того, что турецкая сторона повысила денежные требования

Переход Жуана в ЦСКА может сорваться из-за того, что турецкая сторона повысила денежные требования

Переход бразильского нападающего Жуана из турецкого «Гезтепе» в московский ЦСКА может сорваться, сообщаетПереход бразильского нападающего Жуана из турецкого «Гезтепе» в московский ЦСКА может сорваться, сообщает Bobsoccer.

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