Переход Жуана в ЦСКА может сорваться из-за того, что турецкая сторона повысила денежные требования

Переход бразильского нападающего Жуана из турецкого «Гезтепе» в московский ЦСКА может сорваться, сообщаетПереход бразильского нападающего Жуана из турецкого «Гезтепе» в московский ЦСКА может сорваться, сообщает Bobsoccer.
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